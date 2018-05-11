В Челябинске тушением травы займется городская служба спасения

На челябинскую городскую службу спасения возложили новые функции – теперь ЧГСС, кроме прочего, будет тушить траву. Об этом сегодня, 11-го мая, сообщил начальник управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения администрации Челябинска Александр Рымарев.

«Мы сейчас изыскиваем средства на приобретение дополнительных ранцевых установок - будем оборудовать челябинскую службу спасения, которая начнет выезжать на тушение природных пожаров, а именно – травы. Другими пожарами будут, как и прежде, заниматься специализированные подразделения», - подчеркнул Александр Рымарев.

По его словам, в этом году на территории Челябинска произошло два лесных пожара, оба - на территории Каштакского бора. Что касается горения травы, то таких фактов в южноуральской столице регистрируется все больше.

«Большая благодарность надзорным органам. Они очень плотно с нами взаимодействуют, мы в ежедневном режиме получаем аналитические данные и отслеживаем текущую ситуацию по пожарам. Информируем глав районов Челябинска для принятия профилактических мер, готовим ежедневную оперативную сводку по пожарной обстановке главе Челябинска», - отметил Александр Рымарев.

Он добавил, что подготовка к пожароопасному периоду в мегаполисе традиционно началась еще в феврале. План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду в Челябинске был принят в начале марта. В середине марта вышло распоряжение главы города по уборке территории, что очень немаловажно.

«Когда мусор, трава, ветошь остаются неубранными, опасность возгорания и распространения огня увеличивается. Горение травы и мусора неблагоприятно влияет на и без того сложную экологическую обстановку в Челябинске», - заметил Александр Рымарев.

Так, например, жители Паркового и Чурилово серьезно напуганы происходящими в микрорайонах пожарами на территории пустырей, когда по сухой траве пламя может быстро подобраться к жилым постройкам.

Начиная с пятого мая пары за пару теплых дней в Парковом, Звездном, Чурилово и на Университетской Набережной произошло четыре крупных пожара.

«Причина возгораний - неосторожное обращение с огнем. Виновные лица, к сожалению, пока не установлены. Проводится проверка», - сообщил заместитель начальника надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Челябинской области – начальник отдела дознания и административной практики Денис Чистяков.

По его словам, на территории региона действует довольно мощная группировка РСЧС, в которую входит пять с половиной тысяч человек и 1700 единиц техники. Это силы и средства регионального МЧС, главного управления лесами Челябинской области, органов местного самоуправления, министерств и ведомств региона.

«Группировка многочисленная, ее достаточно для реагирования на пожар в первые минуты. В случае когда ситуация развивается стихийно, как мы наблюдали в лесах Октябрьского района в майские праздники, мы зовем на помощь другие гарнизоны. Например, прикрытие населенных пунктов района обеспечивали отделения третьего отряда ФПС (челябинский гарнизон). Случаев перехода природных пожаров на населенные пункты и объекты экономики в Октябрьском районе не допущено», - подчеркнул Денис Чистяков.

По словам Александра Рымарева, какой бы мощной не была в регионе группировка РСЧС, без профилактической работы с населением никаких сил и средств не хватит.

«Хочется обратиться к жителям Челябинска и области с просьбой соблюдать элементарные правила пожарной безопасности. Просто не сжигайте мусор у себя во дворе, не бросайте окурки. Многие думают, что нет ничего страшного в том, чтобы бросить окурок в окно машины. А ведь именно по этой причине происходит очень много пожаров. Без понимания людей мы никогда не сможем побороть проблему», - уверен Александр Рымарев.