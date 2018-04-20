В Челябинске тяжелая техника раздавила 557 единиц игорного оборудования

В Челябинске сегодня, 20-го апреля, на территории промышленной площадки согласно постановлениям судов уничтожили 557 единиц игорного оборудования.

Игровые аппараты, системные блоки и другие предметы незаконной игорной деятельности ранее были изъяты сотрудниками полиции в ходе проведенных мероприятий в Южноуральске, Миассе и Чебаркуле.

«Под наблюдением специальной комиссии в состав которой входят сотрудники полиции и судебные приставы, изъятое незаконное игровое оборудование уничтожено с помощью тяжелой техники, предоставленной поверенной организацией территориального управления Росимущества по Челябинской области», - рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального полицейского Главка.

Мероприятия, направленные на противодействие нелегальному игорному бизнесу в Челябинской области, сотрудники органов внутренних дел проводят на регулярной основе.

Фото ГУ МВД России по Челябинской области