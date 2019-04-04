В Челябинске уголовно-исполнительная инспекция на ЧМЗ сменила прописку

В Челябинске сменил адрес филиал уголовно-исполнительной инспекции по Металлургическому району. Из помещения площадью 30 квадратных метров на Дегтярева, 5 филиал областной УИИ переехал на Дегтярева, 68, заняв куда более просторное помещение в 75 «квадратов», с шестью служебными кабинетами.

По старому адресу находится опорный пункт для проведения регистрации осужденных, сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области. Телефон филиала инспекции по Металлургическому району: 736-07-26.

Новое помещение на Дегтярева, 68 радует сотрудников уютом и комфортом. Прежде чем сюда въехал небольшой коллектив филиала (в нем работают девять человек), здесь провели капитальный ремонт: установили пластиковые окна и межкомнатные двери, заменили напольное покрытие, установили охранную систему, приобрели новую мебель. Кроме того, подключили к ведомственной локальной сети все компьютеры.

С новосельем коллектив районного филиала УИИ поздравили начальник ГУФСИН России по Челябинской области генерал-майор внутренней службы Виктор Брант и начальник региональной УИИ полковник внутренней службы Денис Чекотило.

Данный филиал, как и другие 36 филиалов уголовно-исполнительной инспекции Челябинской области, осуществляет контроль за отбыванием наказания в виде условного осуждения, обязательных работ, исправительных работ, домашнего ареста и отсрочки отбывания наказания. В настоящее время по учетам филиала проходят 1078 человек.

Сотрудники филиала УИИ по Металлургическому району Челябинска уверены, что изменения положительно отразятся на качестве несения службы, ведь эффективность ее выполнения зависит не только от профессиональных качеств специалистов, но и от условий их работы.

Как отмечают в пресс-службе регионального ГУФСИН, по учетам УИИ Челябинской области в ушедшем году прошло 34775 человек, в том числе 784 несовершеннолетних.

Во взаимодействии с ГУ МВД по Челябинской области в 2018 году было проведено 2647 совместных рейдов и операций, 46680 совместных проверок осужденных по месту их жительства, в общественных местах.