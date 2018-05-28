В Челябинске улучшается качество дорог. Доля разрушения асфальтового покрытия составляет менее одного процента

О качестве дорог в областном центре говорили сегодня, 28 мая, на расширенном аппаратном совещании в администрации Челябинска.

Как отметил начальник управления дорожного хозяйства Александр Шабалин, специалистами управления были проверены объекты, которые выполнял генподрядчик «Южуралмост» в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году.

«Доля разрушений составила менее одного процента. Основные дефекты – это трещины на верхнем слое асфальтового покрытия. Это связано с перепадом температур. Почти все выявленные нарушения уже устранены. Также были выявлены занижения решеток. Единственный объект, который вызывает у нас тревогу – провал на улице Богдана Хмельницкого. Он более трех метров. Это произошло из-за скопления сточных вод. Будем исправлять ситуацию», - сказала Александр Шабалин.

В 2018 году ремонт дорог в областном центре будет продолжен.