В Челябинске усиливается вещеворот

В Челябинске набирает обороты «Вещеворот». Так называется совместный проект экологической организации «Сделаем» и предприятия «Втор-Ком», являющегося ведущим российским производителем нетканых материалов.

Вещеворот текстиля в южноуральской столице начался в 2014 году: общественники собирают текстиль, бывший, как говорится, в употреблении и сдают челябинскому предприятию, которое его перерабатывает.

«Текстиль составляет около пяти процентов от общего объема отходов, находящихся на челябинской свалке. Таким образом, там не меньше 35 тысяч тонн всякой одежды. Часть вещей мы собираем через контейнеры «Вещеворота», сортируем. Хорошие - отправляем на благотворительность, то, что уже «не кондиция», идет на переработку во «Втор-Ком». В месяц только в Челябинске получается 19 тонн текстиля. Еще девять тонн в месяц предприятию поставляет Магнитогорск и шесть тонн - Сатка. Таким образом, получается почти тридцать тонн. А в 2014 году мы начинали всего лишь с одного контейнера вместимостью несколько сотен килограммов. За время сотрудничества вместе со «Втор-Комом» существенно развили эту отрасль. Сегодня челябинское предприятие - практически единственная компания в радиусе тысячи километров, кто перерабатывает текстиль», - рассказал руководитель организации общественной культуры «Сделаем» Дмитрий Закарлюкин.

По его слова, б/ушные вещи на предприятие сдаются еженедельно. С внушительными объемами «Втор-Ком» справляется, так как на предприятии работает целый цех по переработке текстиля. Производство максимально автоматизировано.

Фото из группы «Вещеворот» ВКонтакте