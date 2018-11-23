В Челябинске установили мемориальную доску в память о Степане Акопове

В столице Южного Урала в пятницу, 23 ноября, на стене гимназии №23 появилась мемориальная доска, посвященная народному комиссару Степану Акопову, деятельность которого долгие годы под грифом «секретно». На торжественном открытии доски побывали замгубернатора Евгений Голицын, чиновники из правительства области, ветераны войны и труда, преподаватели и школьники.

Деятельность народного комиссара Степана Акопова на протяжении 60-ти лет была засекречена на Южном Урале. В начале нулевых гриф «секретно» с документов сняли. Тогда многие жители Челябинска узнали, что возглавлял Степан Акопович наркомат среднего машиностроения в годы Великой Отечественной войны.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский уделяет особое внимание вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения. Очень важно, чтобы школьники помнили героев, имена которых вписаны в историю края. Потому что у тех, кто не помнит истории, не будет будущего. Государства, где не чтят память предков, приходят к разрушению, - отметил вице-губернатор Евгений Голицын. - Поэтому необходимо помнить, кем были наши деды»

Автором проекта мемориальной доски Степану Акопову стал Сергей Черкашин, скульптором выступил Владислав Булычев. Также над проектом работал член Союза художников Дмитрий Костылев.

Открытие мемориальной доски стало завершением проекта «Реальные герои», который был реализован движением «За возрождение Урала» на средства субсидии, полученной от министерства социальных отношений Челябинской области.