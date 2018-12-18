В Челябинске установят мемориальную доску Валерию Белоусову

В Челябинске установят мемориальную доску почетному гражданину города, мастеру спорта международного класса по хоккею, заслуженному тренеру России Валерию Белоусову. Ее установка будут приурочена к 70-летию легендарного тренера ХК «Трактор».

Такое решение было принято сегодня, 18 декабря, на заседании Челябинской городской Думы. Мемориальная доска будет изготовлена на деньги из фонда депутатского объединения ВПП «Единая Россия».

Имя Валерия Белоусова уже увековечено в столице Южного Урала. Ледовому дворцу спорта «Трактор» в Челябинске в 2015 году присвоено имя мастера спорта международного класса по хоккею.

Валерий Константинович Белоусов - (17 декабря 1948, Новоуральск, Свердловская область, СССР — 16 апреля 2015, Челябинск, Россия) — советский хоккеист, российский хоккейный тренер. Мастер спорта международного класса по хоккею (1976), Заслуженный тренер России (1992), Почётный гражданин Челябинска (2012). За сборную СССР провёл 8 игр, забил 1 гол. Участник розыгрыша Кубка Канады 1976 года. Входит в клуб хоккейных бомбардиров Всеволода Боброва.

Выступал за команды «Кедр» (Свердловск — 44 (Новоуральск), Свердловская область) 1964—1967, «Спутник» (Нижний Тагил) 1967—1971 (130 матчей, 42 шайбы), «Трактор» (Челябинск) 1971—1982, 1982—1984 играющий тренер в Японии, трёхкратный чемпион Японии в составе команды «Одзи Иглз», «Металлург» (Челябинск) 1984—1985 (48 игр, 33 шайбы), 1985—1987 играющий тренер команды «Металлург» (Магнитогорск). В составе «Трактора» провёл 418 игр, забив 221 гол. Лучший снайпер в истории челябинского хоккея.