В Челябинске увеличат количество официальных пляжей

Власти Челябинска намерены увеличить число легальных пляжей. К летнему сезону на водоемах города должно появиться 16 разрешенных мест для отдыха. Наряду с этим, за купание в неположенных местах будут безжалостно штрафовать.

Безопасность водных объектов обсудили в пятницу, 27 апреля, на городской комиссии по ЧС. К этому дню предварительно одобрено девять дополнительных мест, разрешенных для купания. Сейчас в администрации Челябинска ищут арендаторов, которые взяли бы эти объекты на свой баланс. Если частных пользователей не найдется, их передадут одному из муниципальных учреждений.

«Есть прекрасный пляж на Первом озере за переулком Мамина. Однако прошлогодний арендатор с него ушел, а новый пока не появился. Пляж готов почти полностью, нужно только почистить территорию и выставить посты спасателей. Надеюсь, желающие найдутся», – отметил старший госинспектор ГИМС МЧС по Челябинской области Юрий Чернов.

В прошлом году в Челябинске работало семь официальных пляжей. На них водолазы предварительно чистят дно, выделяются места для купания детей, проводится противоклещевая обработка прилегающей территории, устанавливаются спасательные посты. Договоры с арендаторами этих пляжей продлены на этот год.

В 2018 году купальный сезон продлится с 1 июня по 31 августа. В это период купаться можно будет только на специально оборудованных пляжах. На всех остальных водоемах, где любят проводить время челябинцы, установят запрещающие таблички. Сейчас определено29 таких мест. Наряды представителей МЧС и полиции будут безжалостно штрафовать нарушителей. Только так. Поп мнению властей, можно предотвратить несчастные случаи.

В прошлом году на водоемах Челябинска утонуло семь человек. Для сравнения, в 2016-м их было 11. По одному человеку погибло на Шершнях, Первом озере и на Смолино, и по два – в реке Миасс и Голубом карьере. Как отметили спасатели, все случаи произошли на необорудованных для купания местах.

«В то же время на оборудованных пляжах за прошлый сезон спасено 50 человек, а еще 255 оказана первая помощь, – рассказал начальник Управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Александр Рымарев. – В первую очередь, в числе пострадавших – лица, находившиеся в состоянии алкогольного опьянения, и дети, оставшиеся без контроля со стороны родителей».

Кроме челябинцев, купающихся в запрещенных местах, полиция возьмет на контроль и отдыхающих на легальных пляжах. В первую очередь будут следить за употреблением алкоголя По данным полиции города, за прошлый купальный сезон стражи порядка выписали 269 административных протоколов, из которых 175 – за распитие алкоголя и 40 – за нахождение в пьяном виде.

По словам первого замглавы города Юрия Параничева, в этом году подготовка к купальному сезону проходит на качественно ином уровне. Впервые, в случае отсутствия пользователя за пляж будет отвечать не районная администрация, а специально выбранное муниципальное учреждение. По мнению Параничева, это сделает отдых на воде более безопасным.