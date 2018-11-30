В Челябинске в ближайшее время появится новое арт-пространство для молодежи

В начале следующего года, первого февраля, в столице Южного Урала откроет свои двери для всех желающих новое арт-пространство – место, где творческий человек (дизайнер, фотограф, видеограф или урбанист) сможет выразить себя, реализовать необычный проект, найти единомышленников и партнеров.

Арт-пространство «АртРИТ» (Арт-российское инициативное творчество») – это проект молодежного отделения движения «За возрождение Урала», на который летом нынешнего года руководитель отдела по работе с молодежью ЗВУ Ирина Власова получила грантовую поддержку на Всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» от федерального агентства по делам молодежи «Росмолодежь» в размере 300 тысяч рублей.

В настоящее время организаторы готовят помещение для различный мероприятий, которое находится по адресу улица Энгельса, 83 – это здание общежития аграрного университета. В огромном зале весь будущий год для молодых людей и девушек будут проводиться тренинги, лекции, мастер-классы и ворк-шопы по нескольким творческим направлениям: дизайн, видео, фотография, урбанистика. Также планируются выставки работ арт-волонтеров и организация творческих мероприятий.

В настоящее время, что очень немаловажно, ведется набор волонтеров, желающих принять участие в проекте. Заявки принимаются до 15 января 2019 года. Ссылку на регистрацию заявки можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте» vk.com/artrit74. По всем вопросам также можно обращаться к Ирине Власовой по номеру телефона 8-951-470-43-93 или в социальной сети «ВКонтакте».