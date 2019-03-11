В Челябинске в честь Тетёрочного дня испекут весенних жаворонков

В Челябинске ученики кулинарной школы областного центра народного творчества будут печь весенних жаворонков. Мастер-класс пройдет 14 марта и будет посвящен Дню весеннего равноденствия, который наступит 20 марта.

Участниками мастер-класса станут сотрудники домов творчества, культурно-досуговых учреждений и специалисты, занимающиеся организацией народных гуляний.

Как отмечают в ЦНТ Челябинской области, выпекать из теста птичек-жаворонков - древний обычай. Наши предки верили, что в день весеннего равноденствия с юга прилетает 40 птиц (и первые, конечно, жаворонки). Поэтому у праздника есть несколько названий - Со́роки, Сорок сороко́в, Равноденствие, Жаворонки, Именины жаворонка, Кулики, Тетёрочный день.

«В Древней Руси особенно готовились к приходу тёплых дней и всячески старались помочь прогнать суровую зиму. Пернатых из постного теста отдавали детворе. Ребятишки насаживали их на длинные колышки и бегали, зазывая весну обрядовыми песнями - веснянками. Набегавшись вдоволь, дети булочки съедали, а головки от них относили скотине. Несколько птичек оставляли, чтобы посадить за окно», - рассказали в ОЦНТ.

Выпекать жаворонков гостей кулинарной школы научит специалист по традиционной кухне Наталья Яковлева. На первых двух встречах участники узнали секреты приготовления суточных (серых) щей и блинов с припеком.