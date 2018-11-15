В Челябинске в огромных объемах продают котрафактную «незамерзайку»

В столице Южного Урала с наступлением холодов на улицы города и его окрестностей вышли продавцы незамерзающей жидкости. Бизнес это сезонный и торговцам сомнительной стеклоомывающей жидкостью необходимо продать все объемы. И они торопятся.

А вот активисты Общероссийского народного фронта негодуют от такой торговли. И вышли в рейд, чтобы проверить точки продажи незамерзающей жидкости. Только за один день общественники выявили около 30 точек торговли «незамерзайкой.

«В прошлом году такую жидкость продавали по 50 рублей, то на сегодняшний день цена выросла до 100 рублей, то есть подорожала вдвое, - комментирует ситуацию член регионального штаба ОНФ Олег Гудимов. - Тара, цвет продукта и запах абсолютно идентичны. Отличия лишь в производителе и оформлении этикетки. Причем на Комсомольском проспекте

зимнюю стеклоомывающую жидкость продают не только вдоль дорог, но и в киоске с овощами и фруктами. Это варварство».

Активисты Народного фронта провели контрольную закупку «незамерзайки» и выявили нарушения. При реализации товара продавцы не выдают кассовый или товарные чеки, отсутствуют контрольно-кассовые аппараты или бланки строгой отчетности. Также у торговцев нет разрешений от районных администраций на размещение «ларька на колесах». Отсутствие данных документов говорит о массовой незаконной торговле сомнительным товаром на улицах Челябинска.

«А мне вот без разницы, у кого покупать, лишь бы подешевле. В магазинах такие цены ломят, что «мама не горюй», - возмущается челябинский автомобилист Виталий Екимов. – Мы же ее не пить покупаем, а стекла мыть. Они лучше бы за продуктами в дестких сада смотрели, а не лоббировали тут бизнесменов автомобильного рынка».

Однако активисты ОНФ сдаваться этой зимой не собираются. Они призывают подключиться к решению проблемы представителей местной власти, правоохранительных органов и регионального управления Роспотребнадзора. А также просят местных автомобилистов не покупать голубую жидкость в сомнительных точках продажи.

Фото: штаб регионального ОНФ