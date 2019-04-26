В Челябинске в Пасхальную ночь православных доставят до дома трамваи и троллейбусы

В Пасхальную ночь, с 27-го на 28-е апреля, жители Челябинска смогут добраться до дома на электротранспорте.

Троллейбусы и трамваи будут ожидать пассажиров на остановках в три часа ночи. По мере заполнения пассажирами - отправляться по нескольким направлениям, сообщает ООО «ЧелябГЭТ».

Троллейбусы №8 проследуют от остановки «Солнечный берег» (храм «Утоли мои печали») по двум маршрутам: Солнечный берег-Гагарина-Копейское шоссе-ЧКПЗ; Солнечный берег-Новороссийская-Машиностроителей -ЧКПЗ.

Троллейбусы №12 повезут пассажиров от остановки Калинина на Свердловском проспекте (храм на улице Кыштымской) по Комсомольскому проспекту до улицы Молдавской и по Свердловскому проспекту - на АМЗ.

Также 12-е троллейбусы доставят православных челябинцев от остановки «Алое поле» (храм Александра Невского) по Комсомольскому проспекту до Молдавской и от перекрестка Свердловского проспекта с улицей Коммуны - до АМЗ.

Троллейбус 19-го маршрута будет ждать горожан у остановки «Театр ЧТЗ», рядом с которой находится храм в честь святителя Василия Великого. Он поедет по улице Героев Танкограда в сторону Первоозерного.

Также опубликованы трамвайные маршруты. Так, с остановки «Цирк» (храм Святой Троицы) 17-й трамвай поедет до Чичерина, «тройка» проследует в Металлургический район, «шестерка» отправится на Медгородок, 16-й трамвай повезет пассажиров в сторону железнодорожного вокзала.

С остановки Чичерина (храм Святого преподобного Сергия игумена Радонежского) трамвай №16 поедет по улице Кирова до вокзала, трамвай №14 проследует в Металлургический район.

От остановки «Театр ЧТЗ» (храм в честь святителя Василия Великого) одна «шестерка» поедет по улице Горького до ЧЭМК, вторая - по маршруту: улица Первой Пятилетки-Труда-Карла Маркса- ж/д вокзал.