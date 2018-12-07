В Челябинске в следственном изоляторе №1 появились новые комнаты для длительных «свиданок»

В пятницу, седьмого декабря, в СИЗО-1 ГУФСИН России по Челябинской области открыли новые комнаты для проведения длительных свиданий осужденных с родственниками. Красную ленточку на входе в новые комнаты торжественно разрезали начальник регионального ГУФСИН, генерал-майор внутренней службы Виктор Брант и начальник следственного изолятора №1 подполковник внутренней службы Владимир Ульянов.

Реконструкция помещений и капитальный ремонт здания начали в январе 2018 года, когда были выделены финансовые средства из федерального бюджета. В помещении общей площадью 98 квадратных метров расположились четыре комнаты для проведения длительных свиданий, просторная кухня, оборудованная необходимой бытовой техникой. Чайник, микроволновая печь, холодильник и плита - обязательные атрибуты гостинничных номеров. Для зоны комфорта здесь есть душевая, санузел и игровая комната для детей, которые приезжают на свидания к родителям, отбывающим наказание в СИЗО. В каждой комнате новая мебель, установлен телевизор.

«Теперь осужденные и их родственники смогут провести время в более комфортных условиях. Помещение благоустроено и соответствует всем современным требованиям, - отметил председатель ОНК Челябинской области Василий Катанэ. – Очень радует, что появилась детская игровая. Осужденные снова смогут почувствовать себя родителями, играя или рисуя со своими детьми. Так семейные узы станут крепче».

Как сообщили информационному агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУФСИН по Челябинской области, такие комнаты в южноуральском регионе есть практически в каждом учреждении исполнительной системы наказания. Родственники могут провести в таких комфортных условиях трое суток - это максимальное время для длительных свиданок.