В Челябинске в третий раз прошел Георгиевский фестиваль

В Челябинске прошел третий Георгиевский спортивно-патриотический фестиваль, участие в котором приняли профессиональные спортсмены и просто любители активного образа жизни.

На площадке многоборья ГТО (прыжок в длину, наклон вперед на гимнастической скамье, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу, поднимание туловища из положения лежа на спине) приняли участие более сорока человек. Среди мужчин лучшим стал Виталий Киселев, среди женщин - Лариса Попова, среди детей - Евдокия Удалова.

Также участники Георгиевского фестиваля пробовали свои силы в таких спортивных направлениях, как воркаут, стронгфит, гиревой спорт, народный жим, армрестлинг, каратэ, бокс.

Кроме того, гостей и участников спортивного события порадовали народные забавы, аквагрим, песни, пляски, фитнес-зарядка и фотосессия с почетным гостем фестиваля, знаменитым силачом Михаилом Кокляевым.

На мастер-классе от сотрудниц храма Сергия Радонежского все желающие могли самостоятельно изготовить георгиевские броши и взять их себе на память.

Победителей состязаний наградили эксклюзивными медалями, дипломами и ценными призами, которые вручал Михаил Кокляев.

Фестиваль прошел по благословению митрополита Челябинского и Миасского Григория, сообщает пресс-служба минспорта региона.