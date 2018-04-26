В Челябинске в зоне возможного подтопления в период паводка проживает почти 9000 человек. Всего планируется эвакуировать 1050 человек.

О готовности Челябинска к предстоящему паводку говорили 25 апреля на заседании рабочей группы городской противопаводковой комиссии.

Сейчас на контроле находятся 64 наиболее подтапливаемых участка в период паводка и обильных осадков.

Прогнозируемая площадь подтопления по городу – более 454 гектаров. В зону возможного подтопления попадают 459 частных домов, 78 многоквартирных домов и 50 садовых строений, в которых проживает 8590 человек.

Так, в зону возможного затопления попадает поселки Мелькомбинат и Шершни, а также часный сектор, ограниченный улицами Гостевая, Трактовая, Рабоче-Колхозная, Университетская Набережная

Всего планируется эвакуировать 1050 человек.

В случае угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затоплением, подтоплением участков территории внутригородских районов, планируется задействовать два основных и два запасных пункта временного размещения населения общей вместимостью 2091 человек.

«Для проведения эвакуационных мероприятий в поселке Мелькомбинат, в случае необходимости, планируется привлечь 113 человек и 57 единиц техники, для проведения эвакуационных мероприятий в поселке Шершни – 124 человека и 53 единицы техники. В случае необходимости проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в поселке Мелькомбинат планируется привлечь 185 человек и 103 единицы техники, в поселке Шершни – 210 человек и 117 единиц техники», - рассказала специалист по работе со СМИ управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности администрации Челябинска Евгения Шестопалова.

Также в период весеннего половодья в зоне особого внимания и на контроле городской противопаводковой комиссии находятся вопросы сброса воды с Шершневского водохранилища и уровень воды озера Смолино в Ленинском районе.

Предстоящий паводок на контроле сейчас во всех городах и районах Челябинской области.

Ранее главным санитарным врачом Анатолием Семеновым подписал постановление об усилении надзора и контроля за состоянием водопроводно-канализационных систем и качеством питьевой воды в период весеннего паводка 2018 года.

В МЧС говорят, что проблемы с качеством воды могут возникнуть в Троицке, Южноральске, в Аше. Очистные здесь слабые. Но на случай ЧП там готовы подвозить чистую воду.

Исходя из анализа прошлых лет и особенностей формирования половодья, в текущем году осложнение обстановки возможно в 34 населенных пунктах

В последние годы Южный Урал неоднократно сталкивался с природными катаклизмами различного масштаба.

Так, к примеру, летом 2013 года от сильного наводнения пострадали Варненский, Нагайбакский, Карталинский, Чесменский и Кизильский районы.

В период так называемой второй волны весеннего паводка неоднократно подтапливало частный сектор в горнозаводской зоне, южных и северных муниципальных районах.

Предстоящий паводок также на контроле у губернатора Челябинской области.