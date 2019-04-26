В Челябинске Вечный огонь подготовят ко Дню Победы

В Челябинске в преддверии Дня Победы пройдут профилактические мероприятия на мемориале «Вечный огонь».

В следующий вторник, 30-го апреля, специалисты АО «Челябинскгоргаз» будут производить ревизию газопровода и оборудования на мемориальном комплексе. На это время будет отключена подача голубого топлива, однако сам Вечный огонь не погаснет – на время проведения работ его перенесут на резервную горелку.

Служба, обслуживающая памятник, очистит звезду и металлический венок, а также выполнит ремонт плиточного гранитного покрытия мемориала.

В этот же день ревизию горелочного устройства, техническое обслуживание газопровода и запорной арматуры проведут и на монументе Славы по улице Коммунистической в Металлургическом районе Челябинска.

Эти мероприятия ежегодные и всегда проводятся в преддверии празднования Дня Побед, уточнили в Челябинскгоргазе.