В Челябинске водителей категории С и грузчиков ждут на собеседовании в эту субботу

Челябинск все еще испытывает дефицит в водителях категории С, готовых работать на мусоровозах. ООО «Центр коммунального сервиса» по поручению губернатора проводит дополнительный набор персонала. Организации срочно требуются не только водители, но и грузчики.

Как сообщает главное управление по труду и занятости населения Челябинской области, предприятие проводит обучение принятых работников для работы на спецтехнике.

Центры занятости населения городов Челябинска, Еманжелинска, Коркино, Копейска, Южноуральска, Аргаяшского, Еткульского, Красноармейского, Кунашакского, Октябрьского и Увельского районов уже организовали работу по подбору работников на вакансии, заявленные ЦКС.

Для решения проблемы нехватки кадров работодатель ищет необходимых работников совместно с областной службой занятости населения.

Завтра, четвертого октября, в автомобильных школах ДОСААФ России Челябинской области пройдет встреча представителей Центра коммунального сервиса с водителями, направленными службой занятости переобучаться на категорию С. Для наглядности будет пригнан мусоровоз.

В субботу, шестого октября, с 10.00 до 14.00 в офисе работодателя по адресу: улица Карла Маркса, 77 состоится собеседование для водителей грузового автомобиля (мусоровоза) категории С и грузчиков (на мусоровоз).

Во вторник, девятого октября, с 10.00 до 13.00 в Челябинске пройдет городская ярмарка вакансий для всех желающих найти работу, в том числе для соискателей-водителей и грузчиков для ООО «Центр коммунального сервиса». Ярмарка состоится в ДК «Смена» по адресу: улица Горького, 38.

Условия работы в Центре коммунального сервиса для соискателей:

Водитель грузового автомобиля (водитель мусоровоза) категории С, со знанием Челябинска:

- график работы - сменный, 12-12-2 (12 часов в день, 12 - в ночь, два дня выходных).

- зарплата - 28-30 тысяч рублей.

Грузчик (на мусоровоз):

- график работы - сменный, 12-12-2 (12 часов в день, 12 - в ночь, два дня выходных).

- зарплата -16-18 тысяч рублей.

Контактный телефон кадровой службы ООО «Центр коммунального сервиса»: (351) 200-33-83 (добавочный - 250).

Подробнее о предстоящих мероприятиях можно узнать в центре занятости населения Челябинска по телефону: (351) 774-56-96.