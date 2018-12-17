В Челябинске воспели юных «амазонок» из «Воина»

В Челябинске отважным и прекрасным девушкам из военно-патриотического молодежного объединения «Воин» посвятили песню «Берегини России», где их называют «милосердными солдатами», которые, прыгая с парашютами, «словно ангелы, с неба на землю летят».

Чудесный музыкальный подарок юным челябинским «амазонкам» сделала мама «воина»-выпускника Оксана Захарченко, которая в октябре этого года сочинила для «Воина», носящего имя Героя России Александра Перова, прекрасный гимн под названием «Ангелы любви».

И вот уже готово новое, не менее замечательное творение Оксаны Захарченко, посвященное девушкам, чье очарование - не в броской одежде, а в одухотворенности, в умении сострадать и «светить» окружающим, а если того потребует жизнь – не раздумывая встать на защиту своей Родины.

Оксана Захарченко написала текст для будущей песни. Автором музыки, исполнителем, аранжировщиком стал Павел Столбов.

Фото из группы «Воин-Амазонка/Военно-спортивная подготовка» ВКонтакте.