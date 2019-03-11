В Челябинске возможны перебои с телевещанием в связи с обновлением и освещением телебашни

Телевизионная башня в Челябинске, высота которой составляет 196 метров, в этом году будет обновлена и освещена. В связи с подготовкой к проведению этих работ возможно кратковременное отключение части телеканалов и радио.

«Подсветка телевизионной башни – это не только гарантия безопасных полетов. Подсветка телебашен является визитной карточкой многих городов мира», - подчеркивают в министерстве информационных технологий и связи области. Подсветка проводится по поручению губернатора Бориса Дубровского в рамках мероприятий по преображению городской среды.

Весной телебашню планируется покрасить, осенью ее украсит декоративная подсветка. На этой неделе начнутся подготовительные работы - демонтаж неиспользуемых металлоконструкций башни, которые мешают размещению подсветки. «В соответствии с техникой безопасности, приемо-передающее оборудование будет временно отключено на период проведения работ», - уточнили в министерстве.

Отключение запланировано на период с 11 по 15 марта (общей продолжительностью не более 22 часов), с 18 по 22 марта (в общей сложности не более 3 часов), с 25 по 29 марта (не более 3 часов) и с 1 по 5 апреля (не более 3 часов). Отключения будут проводиться с 8 до 15 часов по московскому времени

В этот период возможен белый шум на телеканалах «Петербург – 5 канал» и «ЧЕ», а также отсутствие сигнала 11 радиостанций - «Love радио» (94,6 МГц), «Комсомольская правда» (95,3 МГц), «Интерволна» (66,74 МГц), «L-радио» (104,9 МГц), «Радио 7» (105,4 МГц), «Дети FM» (96,8 МГц), «Бизнес FM» (100,8 МГц), «Радио Спорт» (102,4МГц), «Наше радио» (103,5 МГц), «Русское радио» (104,1 МГц), «Дача» (98,7 МГц).

Помимо Челябинска, кратковременные перерывы вещания могут наблюдать жители близлежащих поселений к областной столице в радиусе 25 километров в отношении ТВ-программ и 57 километров для радио.

Запланированные работы должны быть завершены до конца 2019 года.