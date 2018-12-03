В Челябинске возведением ледового городка займется опытный подрядчик

В Челябинске в четверг, седьмого декабря, состоится подписание договора с подрядчиком, которому предстоит построить на площади Революции новогодний ледовый городок. Украшать сердце южноуральской столицы ледовыми скульптурами и устанавливать горки снова будет ООО «Уральский лед». Такую информацию озвучили сегодня, третьего декабря, на аппаратном совещании в городской администрации.

Фото из группы «Команда Че» ВКонтакте

Электронный аукцион на выполнение работ по возведению, содержанию и демонтажу городка на 2018-2019 годы состоялся в прошлый понедельник, 26 ноября. «Уральский лед» побеждает в аукционах на строительство главного ледового городка Челябинска несколько лет подряд – опыт в этой сфере компания имеет изрядный. На прошлой неделе антимонопольная служба заявила, что в 2017 году МАУ «Городской сад имени А.С. Пушкина» провело закупку на строительство новогоднего ледового городка на площади Революции с нарушениями антимонопольного законодательства. Тогда торги также выиграл «Уральский лед». Челябинское УФАС обвинило муниципальное автономное учреждение в ограничении конкуренции.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», предположительно, на площади Революции построят две горки. Большую – не ниже семи метров высотой и двойную. Традиционные Дед Мороз и его внучка Снегурочка будут соседствовать с Мальвиной, Буратино и Пьеро. Также появятся скульптуры в виде бабочки и кареты, композиция на тему балета. Планируется, что подрядчик воздвигнет также девятиметровый ледовый дворец, создаст ледяного Гамлета - принца датского и установит в городке гигантские канделябры.

Со всех сторон городок традиционно окружат узорчатым забором изо льда. Планируется, что ледовые постройки и ограждение украсят светодиодной иллюминацией.

2019-й объявлен в России Годом театра. Именно поэтому в ледовом городке на площади Революции будет так много связанного с театром.

В прошлом году главной темой новогоднего городка на площади Революции стал хоккей. Это было связано с тем, что в 2018-м в Челябинске и Магнитогорске проходил чемпионат мира среди юниоров.