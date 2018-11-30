В Челябинске вспомнят славную операцию Карельского фронта

В Челябинске завтра, первого декабря, состоится военно-исторический праздник для школьников города, посвященный 74-й годовщине Петсамо-Киркинесской наступательной операции Карельского фронта. Целью боевых действий с участием Северного флота (это был октябрь 1944-го) было разгромить группировку германских войск на Крайнем Севере и освободить Советское Заполярье.

Как отмечают в областном архиве, в Петсамо-Киркинесской операции принимали участие гвардейские 339-й и 378-й тяжелые самоходно-артиллерийские полки, сформированные весной 1943-го года в Челябинске и оснащенные техникой, произведенной на Челябинском Кировском заводе. Интересно, что именно во время этой операции тяжелую танковую технику впервые применили в условиях Заполярья.

Ученики челябинских образовательных учреждений соберутся в десять утра в стенах 137-й школы. Праздник пройдет в преддверии Дня неизвестного солдата (третье декабря) и Дня Героев Отечества (девятое декабря) и станет частью проекта «Вместе с Танкоградом», реализуемого в содружестве с Российским военно-историческим обществом.

Организатором события является школа №137 при участии военно-исторического клуба «Дивизион», военно-патриотического молодежного объединения «Воин», клуба автомотостарины и истории техники «Мотор-Классик», поискового отряда «Редут-доброход» и объединенного государственного архива Челябинской области, который взаимодействует со школой в рамках в договора о сотрудничестве.

Детским командам скучать точно не придется. Школьников ждет множество конкурсов, среди которых полоса препятствий, сборка-разборка оружия, викторина на знание истории Великой Отечественной войны.

Фото с сайта областного архива и минобороны РФ

В этот же день в 137-й школе состоится торжественное открытие памятной доски «Музей Боевой Славы Карельского фронта имени Героя Советского союза Анны Михайловны Лисициной» (музей, созданный в этом образовательном учреждении, действует уже много лет) и пройдет урок живой истории.

Организаторы подарят участникам и гостям праздника увлекательную экскурсию по экспозициям музея Боевой Славы Карельского фронта и познакомят с выставкой «Дети войны», подготовленной архивистами. Завершится праздник военно-исторической реконструкцией эпизода Петсамо-Киркинесской операции.

Победителей ждет большое количество подарков от архива, всех гостей и участников реконструкции – полевая кухня и чаепитие.

СПРАВКА

День неизвестного солдата - памятная дата в России, с 2014 года отмечаемая ежегодно третьего декабря в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории страны или за её пределами. Дата 3 декабря выбрана в связи с тем, что именно в этот день, в 1966 году, в ознаменование 25-й годовщины разгрома немецких войск под Москвой, прах неизвестного солдата был перенесен из братской могилы на 41-м километре Ленинградского шоссе (на въезде в город Зеленоград) и торжественно захоронен у стены Московского Кремля в Александровском саду.

День Героев Отечества - памятная дата, отмечаемая девятого декабря, была установлена Государственной Думой Российской Федерации 26 января 2007 года. В пояснительной записке к документу говорилось следующее: «...мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы».