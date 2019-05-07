В Челябинске вспомнят спортсменов, погибших на фронте

В Челябинске восьмого мая в 11 часов состоится традиционный митинг с участием ветеранов спорта и воспитанников спортивных школ, приуроченный к празднованию 74-летия со Дня Великой Победы.

По традиции, праздничное мероприятие пройдет у Ледового дворца «Уральская молния» возле памятника воинам-спортсменам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, планируется, что в митинге примут участие более 500 воспитанников детско-юношеских спортивных школ, а также ветераны войны, труженики тыла, ветераны труда и спорта. Они почтут память погибших в Великой Отечественной минутой молчания и возложат цветы к памятнику павшим воинам-спортсменам.

СПРАВКА

Южный Урал внес огромный вклад в победу советских войск в Великой Отечественной войне. Более миллиона жителей Челябинской области ушли на фронт, четверть из них погибли. За годы войны 263 южноуральца были награждены золотой медалью Героя Советского Союза, 57 стали кавалерами Ордена Славы. Победа ковалась и в тылу. С начала боевых действий в регион было перевезено 200 промышленных предприятий. В общей сложности на челябинских заводах выпустили свыше 18-ти тысяч боевых машин, что составляет пятую часть от всех выпущенных в стране.

В 1974-м году по инициативе челябинских спортсменов, участвовавших в Великой Отечественной войне, и вдов погибших, был установлен памятник погибшим спортсменам. Это первый в России монумент, воздвигнутый спортсменам, погибшим на фронтах Великой Отечественной. В конце 1990-х годов памятники спортсменам-воинам были установлены также в Екатеринбурге и Красноярске.