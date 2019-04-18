В Челябинске выберут нового ректора педагогического университета. Прием документов в комиссию по выборам ректора ЮУрГГПУ завершился вчера, 17 апреля, в 16 часов.

В результате на должность ректора претендуют пять человек. Это исполняющая обязанности ректора Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогический университета Татьяна Чумаченко; проректор ЮУрГГПУ по учебной работе Нина Корнещук; профессор кафедры «Современные образовательные технологии» ЮУрГУ (НИУ) Владимир Базелюк (самовыдвиженец); заведующий кафедрой политических наук УрФУ имени первого президента России Б.Н. Ельцина, советник ректора по общим вопросам ЮУрГГПУ (по совместительству) Илья Левченко (самовыдвиженец); заместитель проректора по учебной работе ЮУрГУ (НИУ) Марина Потапова (в порядке самодвижения).

Дата проведения конференции по выборам ректора станет известна после согласования с минобрнауки Российской Федерации.

Комиссию по выборам ректора возглавляет первый проректор - проректор по науке, кандидат педагогических наук Алексей Богачев. Заместителем председателя комиссии назначен начальник управления правовой, финансово-экономической работы и перспективного развития, кандидат исторических наук Александр Базаев. Кроме того, в состав комиссии - по решению ученого совета ЮУрГГПУ - вошли декан исторического факультета, кандидат исторических наук Евгений Жоров; директор профессионально-педагогического института, доктор педагогических наук, профессор Елена Гнатышина; начальник учебно-методического управления, секретарь комиссии, кандидат педагогических наук Татьяна Шульгина; председатель первичной профсоюзной организации преподавателей и сотрудников Ирина Чернышева; начальник отдела кадров Галина Привалова.

Напомним, 28 марта ректора выбрали в Челябинском государственном университете - на конференции работников и обучающихся. Победителем тайного голосования, в котором приняли участие более ста делегатов всех структурных подразделений вуза и студенчества, стал декан физического факультета ЧелГУ Сергей Таскаев. Ему было отдано на семь голосов больше (58 против 51-го), чем действующему ректору Диане Циринг, которая возглавляет ЧелГУ с мая 2014 года.