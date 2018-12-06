В Челябинске выберут самый народный пельмень

В Челябинске за звание самого народного поборются уральские пельмени. Почетный титул получит самый вкусный, самый сочный кусочек теста, начиненный мясом.

Выбирать победителя гастрономического конкурса горожане будут в субботний день, 15 декабря. После того как лучшие производители пельменей Южного Урала накормят всех желающих сытным обедом, гости праздника – седьмого ежегодного фольклорно-гастрономического фестиваля «Уральские пельмени на Николу зимнего» - назовут «имя» самого народного пельмешка.

Ожидается, что традиционный для Челябинска праздник примет, как и в прошлом году, более пяти тысяч человек. Фестиваль снова пройдет в парке имени Гагарина. Гостей события ждут не только гастрономические, но и эстетические удовольствия – на празднике будут выступать различные артисты и творческие коллективы. Кроме того, горожане и гости Челябинска смогут хорошо поразмяться, поучаствовав в народных забавах.

Как отмечают организаторы, фестиваль приурочен к грядущему 85-летию Челябинской области. «Уральские пельмени на Николу зимнего» лично поддерживает губернатор Борис Дубровский.

В прошлом году в празднике приняли участие 25 производителей пельменей и вареников и 19 фермерских хозяйств Южного Урала.