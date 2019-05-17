В Челябинске выясняли, кто должен платить за площадки для выгула животных

Вопрос об организации в Челябинске специальных мест стал одним из самых острых в рамках круглого стола, посвященного обсуждению нового закона об ответственном обращении с животными. Мероприятие прошло вчера, 16-го мая, по инициативе Общественной палаты Челябинской области.

Где разместить объекты благоустройства и на чьи деньги их возводить? По мнению начальника отдела экологической безопасности управления экологии и природопользования администрации Челябинска Дмитрия Никишина, платить за площадки должны жильцы многоквартирных домов.

«Люди должны провести общее собрание, принять решение и обратиться в администрацию. А все расходы на организацию и обслуживание войдут в коммунальные платежи», - отметил Дмитрий Никишин.

Однако зоозащитница Елена Черных рассказала о другой практике. По ее словам, в Центральном районе Челябинска администрацией принято решение о строительстве таких площадок за счет бюджета.

«Строительство таких мест необходимо. На сегодняшний день в городе около ста тысяч собак», - добавила Елена Черных.

Присутствующими было принято решение изучить опыт и законодательную базу этого вопроса.

О внедрении программы «Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат» на Южном Урале рассказала член Общественной палаты Челябинской области, руководитель рабочей группы ОП по решению проблем безнадзорных животных Ольга Шкода. На сегодняшний день вести эту работу имеют право только физлица. А вот приютам, отметила начальник отдела по предупреждению и ликвидации болезней животных и их лечению министерства сельского хозяйства региона Ольга Грачкова, это будет разрешено делать только с 1 января 2020-го года.

Тему приютов для кошек и собак, спасенных из отлова, продолжила член рабочей группы ОП по решению проблем безнадзорных животных Полина Прийменко. Она рассказала о проблемах, c которыми зоозащитники сталкиваются в связи с новым законом.

«Сегодня в Челябинске около 20-ти частных приютов. И есть большая вероятность, что все они закроются, а животные, которых мы лечим, кормим и содержим за собственный счет и на пожертвования неравнодушных граждан, отправятся на улицу. Потому что выполнить все требования и оформить все так, как должно быть, крайне сложно», - констатировала Полина Прийменко.

О порядке оказания помощи диким животным на круглом столе рассказал член ОПРФ и региональной Общественной палаты Феликс Панов, который попросил начальника отдела федерального государственного надзора министерства экологии Челябинской области Вячеслава Халитова предоставить в ОП алгоритм поведения в таких случаях, чтобы довести его до населения.

«Люди должны знать, что делать в таких ситуациях. Изымать животное из природы нельзя. По выходным вы не работаете. И что тогда?», - отметил Феликс Панов.

Говорили и о сложностях в работе с новым исполнителем муниципального контракта на отлов безнадзорных животных в Челябинске – ООО «Продлидер». Общественников волнует вопрос строительства нового ветприемника, а также нежелание компании открыто говорить о том, кому были отданы животные.

«Когда спрашиваем, где животные, отвечают, что отданы физлицам. Контактные данные для проверки не предоставляют. Причем пристраиваются удивительным образом животные, которые к человеку идут неохотно. Есть предположение, что их просто выпускают обратно», - рассказала Полина Прийменко.

Подвел итоги встречи председатель Общественной палаты Челябинской области Олег Дубровин.

«Наша рабочая группа и вообще все зоозащитники снимают с властей большую головную боль. Они в свое личное время занимаются решением проблемы безнадзорных животных. Их просто нужно услышать, пойти навстречу. Но по факту, на большую часть вопросов они получают сухие выдержки из законов, никаких реальных действий не происходит. Не нужно ссылаться на законы, нужно просто брать и делать. Есть практика других регионов, где власти находят решение: и площадки строят, и чипирование проводят, и базу животных ведут, потому что просто есть желание изменить ситуацию», - подчеркнул Олег Дубровин.

На круглом столе прозвучала инициатива обратиться к гордуме с просьбой заслушать доклад о работе управления экологии и природопользования администрации Челябинска, сообщила заместитель руководителя аппарата Общественной палаты региона Елена Шубина.

Фото ОПЧО