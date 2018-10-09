В Челябинске за пешеходами присмотрят сотрудники ГИБДД

В Челябинске завтра, десятого октября, сотрудники городской Госавтоинспекции будут наблюдать за поведением пешеходов и призывать их к соблюдать элементарные правила безопасности. Цель акции благая – профилактика ДТП в темное время суток. Всем желающим стражи порядка подарят световозвращающие элементы на одежду.

По данным ГИБДД города, за девять месяцев этого года в Челябинске произошло 384 аварии с пешими участниками движения. В 220-ти случаях люди пострадали в зоне действия пешеходных переходов. В 77-ми - пешеходы сами спровоцировали ДТП, переходя проезжую часть в неустановленном месте.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что пешеходы продолжают игнорировать использование в темное время суток световозвращающих элементов на верхней одежде. Как следствие - рост количества аварий в условиях недостаточной видимости.

Сегодня более 90 процентов наездов на пешеходов с тяжелыми последствиями происходит в темное время суток. Применение световозвращателей сокращает риск гибели пеших участников движения под колесами на 70 процентов.