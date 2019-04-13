В Челябинске запустят ракеты «с вертолётом внутри»

В воскресенье, 14 апреля, состоится первенство Челябинской области по авиамодельному спорту в классе моделей S.

Соревнования пройдут в обновлённом формате. Впервые за десять лет команды запустят ракеты на территории аэродрома Шагол.

Изменения коснулись и «модельного» ряда. В этом году организаторы добавили новый класс моделей – S9A, в последнее время набирающий популярность. Другое название этого чемпионатного класса – ротошют или, как его именуют сами спортсмены, «вертолёт внутри корпуса ракеты».

«Подъёмную силу моделей класса S9A создаёт трёхлопастный ротор. На высоте 200-250 метров отделившись от ракеты, он начинает вращаться, тем самым напоминая лопасти вертолёта. Мало того, что крутящийся ротор выглядит потрясающе красиво, его трудно упустить из вида, как обычные парашют или ленту», - говорит педагог Дома юношеского технического творчества Челябинской области Алексей Ганенко.

На соревнованиях можно увидеть и традиционные классы ракет:

• S3A – с системой спасения «парашют»,

• S6A – с системой спасения «лента»,

• S7 – класс моделей-копий.

Судьи оценивают продолжительность (S3A, S6A) и реализм (S7) полёта.

«Увеличение числа моделей позволяет увеличить число участников соревнований. Уже в этом году ожидается прибытие не менее 50 спортсменов из Копейска, Троицка, Челябинска, Чебаркуля, поселка Октябрьский», - сообщил директор ДЮТТ региона Владислав Халамов.