В Челябинске заработала горячая линия по благоустройству дворов

В Челябинске заработала горячая линия по вопросам благоустройства и ремонта дворов, куда горожане, недовольные качеством преображения дворовых территорий, могут позвонить и перечислить все минусы произведенных работ.

Горячую линию организовал председатель комиссии по социальной политике челябинской городской думы Александр Галкин – по поручению главы южноуральской столицы Евгения Тефтелева.

Позвонив по номеру 216-47-44, жители города могут высказать претензии по качеству работ, проведенных в конкретном дворе. Вся поступившая информация будет обобщена и изучена, по проблемным адресам будут организованы выезды и проверки. Обобщенную информацию по всем обращениям передадут главе города, а также в контрольные и надзорные органы, сообщает пресс-служба администрации Челябинска.

Кроме того, депутаты намерены добиваться привлечения к ответственности подрядчиков, нарушивших сроки проведения работ.

Как уже сообщало агентство «Урал-пресс-информ», благоустройство дворовых территорий в Челябинске ведется по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В этом году работы близятся к завершению. Каждому из семи районов мегаполиса выделены десятки миллионов рублей. Кроме дворов, благоустраивают общественные пространства: парки, скверы, прогулочные зоны.

На последнем аппаратном совещании в городской администрации в этот понедельник, 29 октября, о ходе работ по благоустройству дворов и общественных территорий перед Евгением Тефтелевым отчитались главы четырех районов: Курчатовского, Калининского, Тракторозаводского и Металлургического.