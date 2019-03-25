В Челябинске завершился кубок губернатора по бальным танцам

В минувшие выходные, 23 и 24 марта, в Челябинске в ДС" Юность" состоялись состязания по бальным танцам в нескольких категориях. Более 2000 спортсменов разных возрастов со всей России, а также из 15 других стран мира приняли участие в соревнованиях.

Как и в прошлом году, талисманом турнира стала яркая изящная птица. Она символизировала прекрасных танцоров, парящих на паркете. Этот же образ был лейтмотивом церемонии открытия.

Со вступительным словом выступил заместитель врио губернатора Вадим Евдокимов.

Кубок Губернатора – это общее название для нескольких видов состязаний. Среди них, например, первенство УРФО среди юношей и девушек в возрасте 12-13 лет, турнир мирового рейтинга WDSF Open Youth Standard & Latin, международные соревнования среди взрослых, чемпионат города. Участники соревновались в латиноамериканской и европейской программах.

Финал чемпионата вызвал у зрителей ажиотаж – зал был полон. На вечернее отделение были раскуплены почти все билеты. Около 9000 челябинцев посетили соревнования за два дня. И немудрено, ведь на паркете можно было увидеть пары, вошедшие в ТОП-10 мирового рейтинга. Непонятно, что сверкало ярче – платья участниц или глаза восторженных зрителей.

«Это не просто спорт, это искусство! - делятся впечатлениями танцоры из Екатеринбурга Дарья и Виктор. – мы готовы хоть весь день танцевать. Здесь замечательная атмосфера, такой драйв, эмоции!». Ребятам по 17 лет и танцами они занимаются уже 10 из них.

Стоит отметить, что танцевальное искусство очень затратно для самих спортсменов. Создание образа для девушки стоит около 5 тысяч рублей. Платье же в среднем может стоить 40-70 тысяч.

В рамках кубка губернатора проходили соревнования среди сеньоров – спортсменов преклонного возраста. Самому пожилому среди завяленных танцоров 75 лет! Это участник из Екатеринбурга. Отметим, что он перенес операцию на глаза, практически лишился зрения, но все еще танцует.

Мы поговорили с одной из участниц соревнований среди сеньоров Людмилой и узнали, чем ее привлекают танцы.

«Мне 57 лет, и я уже 13 лет занимаюсь танцами и участвую в разных соревнованиях в России и за границей. Мне всю жизнь нравились бальные танцы, но все как-то не было времени. А тут дети выросли, я смогла заняться тем, о чем мечтала с молодости – танцами. Спорт дает мне силы, я чувствую себя моложе, уверенней, счастливее.» Людмила и вправду выглядит замечательно и светится радостью.

Людмила с партнером Рустемом

Спортсменам очень понравилось, как их приняла челябинская аудитория. Они высоко оценили организацию соревнований. Сами же организаторы намекнули, что в следующем году Челябинск ждет уже чемпионат мира по бальным танцам.