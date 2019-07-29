В Челябинске завершился первый этап масштабного кадрового проекта

Масштабный кадровый проект «Команда Челябинской области» набирает обороты. На первый, где требовалась регистрация и дистанционные испытания, заявились около трех тысяч человек,

Завершился прием заявок в проект «Команда Челябинской области». Всего об участии в конкурсном отборе заявили 2846 человек. Большинство анкет поступило от жителей Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Озерска, Копейска и Миасса, представлены и почти все остальные муниципальные образования региона. Также желающие попасть в «Команду Челябинской области» есть среди жителей ряда регионов России и Казахстана.

Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, тех, кто успешно справится с заданиями, пригласят на второй, очный, тур, который пройдет с 5 августа по 1 сентября. Он представляет собой углубленную личностно-профессиональную диагностику каждого участника и проводится в форме психологического тестирования. Затем все конкурсанты пройдут индивидуальное собеседование (профессиональное интервью), для чего будут разделены по экспертным группам, состав которых сформирован по направлениям деятельности, заявленным участником в анкете. В помощь участникам на этом этапе будут организованы тренинги по искусству самопрезентации и эффективному лидерству.

«Команда Челябинской области» – это современная и перспективная площадка для самореализации талантливой молодежи и состоявшихся профессионалов, готовых с полной отдачей работать на благо Южного Урала. О старте проекта глава региона Алексей Текслер заявил на встрече с участниками конкурса «Лидеры России». Главная цель проекта – отобрать перспективные кадры, которые в дальнейшем смогут претендовать на руководящие должности в органах власти. Достойные кандидаты будут включены в резерв управленческих кадров Челябинской области.

Подробная информация о мероприятиях второго этапа конкурса будет размещена на сайте команда74.рф.