В челябинском аэропорту в буфете не следили за чистотой и порядком

Во время проверки челябинской прокуратурой пункта общественного питания в аэропорту Челябинска выявлен ряд нарушений в организации кормления пассажиров, изготовлении блюд и их временном хранении. Организация оштрафована за неудовлетворительное содержание помещений на «кругленькую» сумму.

В частности, во время инспекции было обнаружено, что дезинфицирующие средства, которыми пользовались работники пункта питания, не предназначались для мытья столовой и кухонной посуды. В холодильнике не соблюдались условия товарного соседства. Свежие продукты хранились в недопустимых для этого местах.

В связи с этим прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.6 КоАП РФ - нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. После прокурорской проверки вышло постановление управления Роспотребнадзора по Челябинской области о том, что ответственный за чистоту и порядок в пункте питания челябинских пассажиров признан виновным в совершении правонарушения по отношению к своим клиентам. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.