В челябинском детском доме сантехники смастерят новогоднюю красавицу… из труб

Необычный мастер-класс проведут челябинские сантехники в южноуральском детском доме №8. Они сконструируют «сантехёлочку» из остатков полипропиленовой трубы. Попутно покажут, как нарезать и паять полипропилен. А еще детдомовцам расскажут, где он используется в повседневной работе.

Для сантехников этот мастер-класс – своеобразный зачет, который они сдают в рамках всероссийского чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России». Все участники, каждый в своем городе, проводят такие специализированные занятия с подрастающим поколением. Тему можно выбирать любую, главное, чтобы она заинтересовала молодежь.

По словам участников челябинской команды «Титан», они решили создать вместе с ребятами настоящий арт-объект. Стильную елку сварят из остатков полипропиленовой трубы, а затем украсят ее новогодними игрушками. Южноуральские сантехники уверены, что у малышей это вызовет неподдельный интерес и желание обучаться такой профессии.

«О том, насколько полезны такие занятия, можно судить по опыту наших участников с Дальнего Востока. Пару лет назад приморские сантехники пришли в детский дом с мастер-классом, а в этом году узнали - один из воспитанников решил пойти учиться на сантехника, - рассказал организатор чемпионата «Лучший сантехник. Кубок России» Сергей Ермаков. – Желание мальчишки поддержали, обещали помочь в подготовке к экзаменам и в будущем принять на постоянное место работы в свой коллектив».

Челябинские дети уже с нетерпением ждут в гости участников конкурса, которые подарят сиротам долгожданную елку. А участники, прошедшие предварительные этапы, будут претендовать на главный приз 300 тысяч рублей, который разыграют в финале. Завершение конкурса состоится в Челябинске, в апреле следующего года.