В челябинском дворе развернулись «боевые» действия между застройщиком и местными жителями

В Челябинске двор дома №17 по улице Калинина сегодня, 13-го апреля, превратился в место «боевых» действий. Компания-застройщик «Высотник» после двух неудачных попыток начать в этом дворе строительные работы прибыла на место с работниками ЧОПа, а также привела с собой 60 молодых людей, в том числе нетрезвых.

Противостояли застройщику, приехавшему во двор раздора в Калининском районе с подкреплением, местные жители и поддерживающие их интересы в борьбе за двор активисты «Молодой Гвардии». Противники застройки пообещали облить строителей водой. Угроза возымела действие. Строители покинули «поле боя». Уехали также и ЧОПовцы, и молодые люди, которых «Высотник» призвал на место событий, видимо, для устрашения жильцов.

«Молодогвардейцы» вместе с жителями продолжают дежурство во дворе – на случай, если их оппоненты решат вернуться, чтобы начать стройку.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, полиция, получив сегодня утром сообщение об инциденте, побывала на месте происшествия с проверкой.

«Грубых нарушения общественного порядка допущено не было. Сведений о причинении кому-то из участников конфликта серьезных травм и тяжкого вреда здоровья на данный момент нет», - заявили в региональном полицейском Главке.

Как сообщили агентству в «Молодой Гвардии, сегодняшняя попытка застройщика начать работы – третья только в этом месяце. В апреле строители получали отпор от жителей и активистов-«молодогвардейцев» уже дважды.

Почему жители не дают «Высотнику» строить? Дело в том, что пространство, на котором застройщик хочет возвести «свечку», - маленькое. Площадка со всех четырех сторон окружена многоквартирными домами, которые находятся друг от друга на очень близком расстоянии. Во двор только один въезд. Если здесь появится высотный дом, то машинам будет не развернуться. Случись пожар – техника огнеборцев не сможет здесь проехать, а это чревато страшными последствиями.