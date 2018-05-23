В Челябинском кардиоцентре вылечили пациентку с синдромом Морфана

В Челябинском федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии провели уникальную операцию. Хирургическое вмешательство оказалось не только технически сложным, но и потребовало особого организационного и психологического подхода со стороны врачей.

Как рассказали в министерстве здравоохранения области, Полина Т. приехала в Челябинск из Орла. У девушки «синдром Морфана»: при ненормально высоком росте (гигантизме) серьезный сколиоз и врожденная патология соединительной ткани, которая в здоровом состоянии должна обеспечивать правильную фиксацию внутренних органов. Образно говоря, в груди Полины органы «перемешались». К тому же в 2005 году пациентка перенесла крупную многовекторную операцию на сердце, и к этой «перемешанности» добавилась стандартная проблема открытых операций: место разреза стянуто единой рубцовой тканью.

В 2017 году Полина столкнулась с необходимостью замены клапана сердца. В клинках европейской части России «сложной» пациентке по разным причинам отказали. В зарубежных клиниках запросили за операцию сумму в четыре миллиона рублей. «Распутать» перемешанные органы, заменить сердечный клапан и сделать это бесплатно для пациентки согласились только в Челябинском ФЦССХ. Перед началом операции кардиохирурги разработали сразу несколько альтернативных планов операции.

«Показатели, которые нам прислали, были противоречивыми, – рассказал заведующий кардиохирургическим отделением №2 ФЦССХ Владислав Аминов. – Сначала решили госпитализировать пациентку для полного обследования. Когда провели ЭХО, стало ясно, что операция необходима, и мы начали разрабатывать план оперативного лечения. Все предоперационное обследование заняло две недели».

Сама операция длилась восемь часов. Пациентке успешно поменяли клапан, попутно исправив целый комплекс проблем с внутренними органами. Например, у Полины была серьезно кальцинирована аорта, по сути она представляла собой каменную трубку. Врачи справились и с этой бедой.

Однако самой сложной оказалась даже не сама операция. Труднее всего врачам было вселить в пациентку уверенность.

«Мне хотелось, чтобы врач поддержал психологически, – рассказала Полина. – Так получилось, что ни в одной клинике я такой поддержки не встретила, и только в Челябинске мне сказали: «Не переживай, подлечим, исправим». Я сразу поняла, что все будет хорошо».

Результатом многодневной подготовки и самой операции стал полный успех. Сейчас Полина восстанавливается и собирается уезжать домой, в родной Орел, чтобы удивить тех, кто не верил в возможность ее выздоровления и считал, что единственное будущее человека с такими проблемами – медленное угасание.

Возможно, Владиславу Аминову в ближайшие годы предстоит еще одна необычная миссия. После операции в кардиоцентре врачи вполне могут разрешить Полине беременность. Девушка надеется, что в случае успеха челябинский кардиохирург станет крестным малыша. Если же приехать на крестины у доктора не получится, как назвать будущего ребенка в семье уже решили.