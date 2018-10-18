В челябинском небе новенькие Су-34 впервые отработали дозаправку в воздухе

В небе над Челябинском «утята», как ласково называют летчики свои истребители СУ-34, впервые отработали дозаправку топлива во время учебных полетов. В маневрах над Южным Уралом было задействовано три десятка самолетов разных типов из авиационных полков Челябинской области, Пермского и Краснодарского краев.

«Одновременно в воздухе над Уралом в очереди на дозаправку находились сразу три типа самолетов: истребители перехватчики МиГ-31БМ, фронтовые бомбардировщики Су-24 и впервые многоцелевые истребители бомбардировщики Су-34 четвертого поколения, - сообщили «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Центрального военного округа. - Дозаправка осуществлялась днем и ночью.

Военные челябинской авиационной базы Шагол отметили, что дозаправка топлива осуществлялась на высоте около шести километров при скорости 550 км/ч. Для того, чтобы осуществить маневр, самолеты приближались к заправщику на расстояние 10−15 метров. После чего летчикам-истребителям нужно было состыковать выпущенную штангу и конус-датчик заправщика. Все маневры прошли в штатном режиме.

Напомним нашим читателям, что в сентябре месяце на военный аэродром приземлились первые три из десяти многоцелевых истребителя, приобретенных по гособоронзаказу осенью прошлого года. Такими самолетами будет оснащен один из авиационных полков воинской части в Челябинске. «Утята» стали первыми на вооружении в Центральном военном округе.