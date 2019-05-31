В челябинском парке Гагарина разыграют семейные путевки

В Челябинске в воскресенье, второго июня, Общественный совет при ГУФСИН России по Челябинской области, благотворительные фонды «Прикосновение к жизни» и «Мост» проведут ежегодный день добра.

Среди гостей праздника, который состоится в парке имени Гагарина в полдень и продлится до четырех часов вечера, будет разыграна путевка в летний лагерь «Дзержинец», а также тур выходного дня для всей семьи на базу отдыха «Красный камень» и в гостевой дом «Ауринко»

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального ГУФСИН, праздник «Мир для детей-2019» - это благотворительное мероприятие, которое уже пятый год подряд объединяет на своей площадке творческие коллективы и семьи ради детей.

«Мир для детей-2019» - это полевая кухня, выступление детских творческих коллективов, конкурсы для детей и взрослых, мастер-классы, интерактивные площадки, фотозона, масса призов (сертификатов) и вкусных подарков.

Мастер-классы на интерактивных площадках призваны развивать коммуникативные способности и творческое мышление детей, способствовать установлению партнерских отношений между сверстниками.

Традиционный праздник состоится возле летней сцены.

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области