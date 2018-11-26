В челябинском СИЗО подростки читали Пушкина и Мандельштама

В челябинском СИЗО №1 подростки читали отрывки из произведений классиков отечественной и зарубежной литературы – в следственном изоляторе для несовершеннолетних, оказавшихся не в ладах с законом, организовали конкурс чтецов. В литературном событии приняли участие юные подозреваемые, обвиняемые и осужденные.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области Ольга Емельянова, к участию в конкурсе подростки подошли с большой ответственностью.

«Для чтения ребята выбрали известные и любимые многими стихотворения и отрывки из прозаических произведений. Александр Пушкин, Иван Тургенев, Александр Куприн, Анна Ахматова, Осип Мандельштам и Роберт Рождественский - вот далеко не все поэты и писатели, чье творчество увлекло ребят», - рассказала Ольга Емельянова.

Качество выступлений юных чтецов оценивали сотрудники Публичной библиотеки Челябинска, обращая внимание на такие критерии, как литературный вкус, выразительность чтения художественного текста и артистичность.

После того как несовершеннолетние закончили декламировать поэзию и прозу, гости мероприятия прочитали им лекцию об истории государственного праздника – Дня народного единства и провели тематическую викторину.

Фото пресс-службы регионального ГУФСИН