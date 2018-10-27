В Челябинском военном училище штурманов проводили в войска молодых лейтенантов

Первый выпуск лейтенантов-операторов беспилотников прошел в Челябинске в военном училище штурманов в субботу, 27 октября. Офицерское звание и диплом об окончании училища получили 20 бывших курсантов. По обычаю, посмотреть крайний торжественный марш новоиспеченных молодых офицеров в родном училище пришли родственники и друзья.

В этот день на строевом плацу молоденькие лейтенанты получили из рук командиров 20 дипломов, два из которых были «красными». Один из выпускников стал обладателем заслуженной золотой медали и получил он награду из рук главного штурмана России Анатолия Миняйло.

«Мы впервые в России выпустили операторов беспилотных летательных аппаратов, - сказал Анатолий Миняйло. - На сегодняшний день ни одна боевая разведка, ни одна войсковая операция не обходится без вот таких специалистов. Они будут очень затребованы в действующей армии».

Сегодняшние молодые офицеры уже распределены на конкретные воинские должности в войска, где будут работать с современным вооружением и техникой. Кстати, не только в воздушно-космические войска поедут молодые офицеры, но и в другие рода войск - мотострелковые, танковые и ВВС.

«Сегодня вы с успехом освоили одну из самых перспективных профессий в вооруженных силах. Направление беспилотных летательных апппаратов сейчас развивается очень активно, - обратился к выпускникам начальник военного училища штруманов Игорь Шведов. - Ваши знания будут обязательно востребованы в войсках, а вы получите шанс зарекомендовать себя с лучшей стороны».

Кстати, челябинское военное училище это единственный военный вуз в России и СНГ, который готовит офицеров-штурманов и офицеров боевого управления. Первый набор на специальность «применение воздушных навигационных комплексов с беспилотными летательными аппаратами» состоялся в Челябинске в 2013 году. Практику курсанты проходили в 924 государственном центре беспилотной авиации МО России.

Традиционная торжественная церемония выпуска прошла на строевом плацу училища. Все прошло согласно сложившимся традициям - торжественный марш под военный оркестр, прощание со знаменем училища, кидание военных головных уборов и мелких монет. И поздравления, многочиленные поздравления.

Справка

Формирование Челябинского высшего военного авиационного Краснознаменного училища штурманов началось в октябре 1936 года. тогда оно называлось 15-й военной школой летчиков-наблюдателей со сроком обучения три года. Местом дислокации школы был выбран Челябинск, городок №4. С 1936 по 2018 год училищем подготовлено около 40 тысяч авиационных специалистов. Среди выпускников: 33 Героя Советского Союза и Российской Федерации, более 70 генералов, почти 90 заслуженных штурманов-испытателей и 130 Заслуженных военных штурманов СССР и России.