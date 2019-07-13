В Челябинской и Курганской областях продлен запрет на движение тяжеловесов

В связи с аномальной жарой продлен запрет на движение тяжеловесного транспорта по федеральным дорогам в Челябинской и Курганской областях.

Напомним, запрет был введен накануне, 12 июля, с 14 до 20 часов.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», запрет на движение по федеральным трассам в дневное время для большегрузов в Челябинской и Курганской областях продлен. Ограничение действует с 13 ч до 22 часов 13 июля.

Ограничение действует на всех федеральных дорогах двух областей: М-5 (км 1548-1871), А-310 (16+146 км), М-5ПкЕ (11-130), Р-254 (12-465), Р-254ПкТ (0-91), Р-354 (125-356 км). Регулярно на федеральных трассах проводится пролив проезжей части.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в субботу в Челябинской области ожидается плюс 30-35 градусов, в южных районах воздух будет прогреваться до плюс 39 градусов. В воскресенье синоптики обещают плюс 32-37 градусов, в понедельник – плюс 27-32 градуса.

Ограничение для движения тяжеловесов по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов. В такие периоды движение разрешается лишь в ночное время и ранним утром - с 22 часов вечера до 10 часов утра.