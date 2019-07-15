В Челябинской и Курганской областях вновь продлен запрет на движение тяжеловесов по федеральным дорогам

В связи с аномальной жарой продлен запрет на движение тяжеловесного транспорта по федеральным дорогам в Челябинской и Курганской областях.

Напомним,запрет был введен 12 июля в связи с высокими температурами воздуха в регионе и действовал все выходные.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Южный Урал», запрет на движение по федеральным трассам в дневное время для большегрузов в Челябинской и Курганской областях продлен. Ограничение действует с 13 до 22 часов 15 июля.

Ограничения введены на всех автомобильных дорогах федерального значения Челябинской и Курганской областей: М-5 «Урал» (на участке км 1646+000 – км 1871+000 и на участке км 11+400 – км 130+000, подъезд к г. Екатеринбург), А-310 (16+270 – км 146+128, Челябинск – Троицк), Р-254 «Иртыш» (км 12+960 – км 55+450 в Челябинской области и на участке км 55+450 – 465+331 в Курганской области, а также на участке км 0+000 – км 91+000 (подъезд к г. Тюмень), на участке 125+000 – 356+000 Екатеринбург-Шадринск-Курган).

По данным Челябинского Гидрометцентра, в понедельник в Челябинской области ожидается плюс 28-33 градуса, в южных районах воздух будет прогреваться до плюс 37 градусов, в горах до плюс 25 градусов.

Ограничение для движения тяжеловесов по федеральным автомобильным дорогам с асфальтобетонным покрытием вводится при дневной температуре воздуха свыше 32 градусов. В такие периоды движение разрешается лишь в ночное время и ранним утром - с 22 часов вечера до 10 часов утра.

Для тех, кто оказался в сложной ситуации на федеральных трассах Челябинской и Курганской областей в круглосуточном режиме работает телефон дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8 (351) 266-65-63.