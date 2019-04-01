В челябинской колонии выбрали новую мисс Весну

В женской исправительной колонии №4 Челябинска появилась новая мисс Весна. В 2019 году обладательницей почетного титула стала сорокалетняя копейчанка Ольга Т., которая приглянулась жюри несколько больше, чем остальные претендентки на звание главной весенней красавицы (всего за корону победительницы боролись пять участниц).

В своем выступлении прекрасная Ольга рассказала о своих самых ярких качествах: «Я приветлива, тактична и с артистизмом все отлично». К своей семье новоиспеченная мисс Весна сможет вернуться в июле следующего года.

Как отмечают в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, конкурса «Мисс Весна» осужденные девушки и женщины с нетерпением ждут каждый год. И не просто ждут, а старательно готовятся к выступлениям - пишут сценарии, разучивают песни и танцы, шьют костюмы, продумывают прически, аксессуары, учатся дефилировать.

Конкурс традиционно состоял из трех частей: приветствия, домашнего задания и дефиле. Участницы удивили зрителей и членов жюри своими многочисленными талантами: вокалом, хореографией, артистичностью и блестящим чувством юмора. Шутки оказались действительно смешными, по-настоящему остроумными.

Участниц отметили в таких номинациях, как «Мисс Очарование», «Мисс зрительских симпатий», «Мисс Загадка» и «Мисс Элегантность».

«Конкурс носит как развлекательный, так и воспитательный характер, - отметила начальник отряда старший лейтенант внутренней службы Елена Муранова. - Каждая из участниц может проявить себя, свои таланты и чему-то научиться у других. Творчество положительно влияет и на отдельную личность, и на весь коллектив в целом. Кроме того, у осужденных, активно участвующих в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, становится больше шансов освободиться условно-досрочно».

Фото пресс-службы ГУФСИН России по Челябинской области