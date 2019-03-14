В Челябинской области 14 банков собирают биометрию

Жители Челябинской области могут зарегистрироваться в системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) и Единой биометрической системе (ЕБС) в отделениях 14 коммерческих банков.

Как сообщили в пресс-службе отделения Челябинск Уральского ГУ Банка России, сдать биометрию можно в 73 точках банковского обслуживания, расположенных в Челябинске, Копейске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте.

Регистрация в системе происходит с помощью сбора голосовых данных клиента и его фотографии. Процедуру можно пройти в офисах банков бесплатно и на добровольной основе при наличии паспорта и СНИЛС.

Список коммерческих банков, которые занимаются сбором биометрии, можно найти на сайте Банка России по адресу:

Напомним, механизм удаленной идентификации заработал со 2 июля 2018 года. Банки подключаются к системе по мере готовности своей инфраструктуры.

Удаленная идентификация – это механизм, который позволит повысить доступность финансовых услуг, в том числе для людей с ограниченными возможностями, пожилого и маломобильного населения. Клиент сможет дистанционно (вне зависимости от времени суток, местонахождения или филиальной сети банка) открывать счета и вклады, совершать денежные переводы и брать кредиты в тех банках, которые оказывают подобные услуги.

Банком России выпущены рекомендации для коммерческих банков, которые позволят усовершенствовать процедуру регистрации клиентов в ЕСИА и ЕБС. В частности, в случае отсутствия СНИЛС у клиента банкам рекомендовано проводить поиск его учетной записи в ЕСИА по паспортным данным, а также осуществлять их актуализацию в ЕСИА в случае необходимости.

Помимо этого, банкам рекомендовано регулярно проверять готовность оборудования перед началом каждого рабочего дня, что позволит сократить время на регистрацию клиентов. Также предложено информировать клиента о факте регистрации его биометрических данных в ЕБС сразу по завершении такой процедуры.