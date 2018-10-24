В Челябинской области 30 грудничков умерли из-за врожденных аномалий

В Челябинской области в этом году основной причиной смертности грудничков стали состояния, возникающие в перинатальном периоде (95 случаев). На втором месте - врожденные аномалии, убившие за восемь месяцев этого года, с января по август включительно, тридцать младенцев.

Такие данные у себя на сайте опубликовал Челябинскстат. Кроме того, среди причин младенческой смертности (речь о детях до года) в этом году – инфекционные и паразитарные болезни (шесть случаев за восемь месяцев), болезни органов дыхания (три случая) и внешние причины (семь случаев).

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», всего за восемь месяцев 2018-го в Челябинской области умерло 164 младенца, за аналогичный период прошлого года – 149 малышей.

В 2017 году состояния, возникающие в перинатальном периоде, также стали основной причиной младенческой смертности (85 случаев). На втором месте оказались врожденные аномалии (двадцать случаев), на третьем – внешние причины (девять случаев). В результате инфекционных и паразитарных болезней в прошлом году умерли восемь грудничков, от заболеваний органов дыхания – два малыша.