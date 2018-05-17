В Челябинской области более 700 детей-сирот получат жилье

В Челябинской области 736 детей-сирот в этом году получат жилье. На эти цели из областного бюджета направлено 550 миллионов рублей, из федерального - 127,1 миллионов рублей.

С начала года закуплено 156 жилых помещений для южноуральцев из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

«Губернатор Челябинской области Борис Дубровский держит на контроле вопрос обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — Положительная тенденция наблюдается в Еманжелинском, Карталинском, Пластовском муниципальных районах и Озерском городском округе. Эти муниципалитеты на сегодняшний день освоили выделенные средства более чем на 70%».

Напомним, квартиры детям-сиротам предоставляются из специализированного жилищного фонда по договору найма на 5 лет. По истечении этого срока заключается договор найма жилого помещения, если отсутствует необходимость в оказании помощи в преодолении сложной жизненной ситуации. В последнем случае срок может быть продлен еще на 5 лет.

Всего за время действия программы, с 2013 года закуплено 3 тысячи 100 жилых помещений. По состоянию на 1 апреля текущего года в очереди на получение жилья состоят 3 тысячи 346 человек.