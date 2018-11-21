В Челябинской области больных с избыточным весом носят на руках спасатели

В Челябинской области пациентов с избыточным весом до машин скорой помощи зачастую приходится транспортировать спасателям, за помощью к которым вынуждены обращаться медицинские работники.

Вчера, 20 ноября, такой вызов поступил в Магнитогорский поисково-спасательный отряд. В четвертом часу дня трое спасателей выезжали на улицу Нагорную, чтобы донести до кареты скорой помощи женщину 1971 года рождения, чей вес превышает триста килограммов.

Как рассказал агентству «Урал-пресс-информ» представитель отряда Олег Захаров, спасатели Магнитогорска и ранее неоднократно приходили на помощь медикам в транспортировке тяжелых (в прямом смысле) пациентов.

«Не так давно мои коллеги несли с четвертого этажа женщину, чей вес превышает 140 килограммов. В лежачем положении она задыхалась, класть на носилки ее было нельзя, поэтому больную спускали вниз сидящей на стуле. В подобных случаях медики, а на вызовы в основном приезжают хрупкие женщины, сами никак не справятся. Тогда они звонят нам, мы приезжаем и помогаем», - сообщил Олег Захаров.

Интересно, что в этот же день, около десяти утра, аналогичный вызов поступил и спасателям Троицка, которые также помогли бригаде скорой в транспортировке полной женщины, находившейся в тяжелом состоянии.

Пришли на помощь медикам утром 20 ноября и спасатели в Карталах, которые донесли до машины скорой помощи парализованную женщину 1959 года рождения.