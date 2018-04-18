В Челябинской области больше всего печатных СМИ и меньше всего – электронных

В Челябинской области в реестре зарегистрированных СМИ сегодня состоит 750 средств массовой информации. Больше всего (482) печатных, 165 телевизионных и радиоканалов, теле- и радиопрограмм. А вот сетевых изданий и информационных агентств меньше всего – 103.

Ежедневно управление Роскомнадзора по Челябинской области мониторит 142 региональных СМИ.

Такую информацию сегодня, 18-го апреля, на заседании комитета ЗСО по информационной политике озвучила начальник отдела контроля в сфере массовых коммуникаций регионального Роскомнадзора Наталья Осинцова.

По ее словам, в прошлом году по результатам мониторинга СМИ сотрудники надзорного ведомства выявили 208 нарушений законодательства в сфере массовых коммуникаций. Больше всего нарушений обнаружено в комментариях читателей – 87.

Контрольно-надзорная деятельность ведомства в 2017-м привела к выявлению 405-ти нарушений законодательства в сфере средств массовых коммуникаций. Проведенные управлением мероприятия – к выявлению еще 568-ми нарушений.

Интересно, что наиболее часто выявляемым нарушением является невыход СМИ в свет более одного года. В 2017 году было выявлено 178 таких фактов.

Наталья Осинцова отметила, что фактов распространения в СМИ экстремистских материалов региональный Роскомнадзор в прошлом году не обнаружил. А вот фактов распространения информации о несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий (бездействия), было выявлено 15 за год.