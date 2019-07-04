В Челябинской области большинство клещей являются переносчиками боррелиоза

Большинство клещей в Челябинской области инфицированы боррелиями, а не клещевым энцефалитом.

С начала клещевого сезона на Южном Урале специалисты исследовали немногим менее семи тысяч членистоногих, которые в лаборатории приносили местные жители. Исследования показали, что заражены боррелиями 22,7 процента клещей, вирусом клещевого энцефалита - 1,3 процента. Эрлихии обнаружены у 2,3 процента опасных членистоногих, анаплазмы - у 1,2 процента клещей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

В настоящее время в Челябинской области продолжается иммунизация населения против клещевого энцефалита. На 28-е июня было привито 143 тысячи 178 жителей региона, в том числе 96 тысяч 930 детей. В этом году в соответствии с региональным календарем за счет средств областного бюджета вакцинируются дети трех-четырех лет и ревакцинируются малыши дошкольного возраста, привитые в 2018-м году, а также ранее привитые ученики первого-второго классов. За счет средств муниципальных бюджетов организована иммунизация школьников и детей групп риска.

Всем желающим привиться против клещевого энцефалита необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Вакцину можно приобрести в аптеке по рецепту врача. Курс вакцинации состоит из трех прививок, очередные ревакцинации проводятся раз в три года.