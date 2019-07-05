В Челябинской области будут разработаны региональные программы по решению самых актуальных проблем: по обновлению общественного транспорта, по сокращению дефицита врачей, по комплексному развитию сельских территорий. Кроме того, подготовлены и направлены предложения в федеральные структуры по поддержке селян.

Об этом рассказал глава региона Алексей Текслер на встрече с жителями Кунашкского района, для которого характерны актуальные для большинства сельских населенных пунктов проблемы. Это нехватка медицинских кадров, низкий уровень газификации, большое число дорог, нуждающихся в ремонте.

Кунашакцы поинтересовались, будет ли разработана программа по обновлению общественного транспорта. Глава региона отметил, что проблема эта актуальна и в городах, и на селе. Маршруты есть, но транспорт часто ломается, и этот вопрос требует системного решения. Нужна областная программа, и она обязательно будет.

Жители обратили внимание главы региона на плохое состояние дорог, по которым возят детей в школы. Алексей Текслер считает, что дороги, по которым школьные автобусы доставляют детей в учебные заведения, и дороги, по которым жители ездят в больницу, должны ремонтироваться в приоритетном порядке. В целом нужно увеличивать число дорог, соответствующих нормативам, подчеркнул глава региона.

Алексей Текслер сообщил жителям, что схема газификации Челябинской области обязательно будет обновлена. Кроме того, регион намерен попасть в федеральную программу комплексного развития сельских территорий. Это поможет привлечь значительное федеральное финансирование. Алексей Текслер поручил главе Кунашакского района Сибагатуллойе Аминову и минсельхозу активно включиться в разработку такой программы.

Кроме того, глава региона распорядился подготовить проект по газификации деревни Канзафарова, в которой проживает 128 взрослых и 32 ребенка. «Дал поручение подготовить проект - ветка газопровода здесь проходит недалеко. В следующем году проведем газ», - пообещал руководитель области.

В мае 2019 года в деревне начал работу новый фельдшерско-акушерский пункт. Модульное здание ФАПа возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели из федерального бюджета было выделено около 6 миллионов рублей.

Как подчеркнул Алексей Текслер, до конца года поставлена задача построить 24 фельдшерско-акушерских пункта в малых населенных пунктах, а всего до 2024 года в регионе откроются 100 новых ФАПов.

Алексей Текслер также считает, что нужно увеличить помощь сельхозтоваропроизводителям, объем несвязанной господдержки, субсидирование, а также помогать в приобретении новой сельхозтехники. Предложения сформулированы и направлены в федеральный минсельхоз. Регион также продолжит поддерживать отрасли АПК.

После общения с жителями Алексей Текслер обсудил с Сибагатуллой Аминовым местные проблемы. По итогам встречи принято решение направить из областного бюджета средства на ремонт районной больницы и строительство школы на 500 мест в Кунашаке.

Также руководитель области по традиции передал главе муниципалитета папку с поручениями.

В аккаунте глава региона жители Кунашакского района просят Алексея Текслера решить проблемы с дорогой в Муслюмово и проездом в сторону Красноармейского района. «Убитая, забытая, дорога. Дорога только для Камазов с прицепами. На легковой машине делать нечего», - рассказывает один из жителей.

Кроме того, руководителя области просят обратить внимание на деревню Нугуманово в Кунашакском районе: «Она погибает, не газифицирована, нет дорог. Также нет нормальной дороги до районного центра, и до Челябинска, что через Дубровку, что через Муслюмово, одни колдобины. Клуб на грани развала. Молодежь покидает деревню».

Немало проблем и в еще одной деревне района – Чебакуль. Рядом с деревней рудник и большегрузы ездят по центральной улице, хотя стоят знаки ограничение по массе (не больше 3,5 тонны). «Дорогу засыпали мелкой щебенкой, машины поднимают пыль и дышать нечем. Площадку детскую построили на отшибе деревни, не следят за ней, вся разрушилась. Сделайте, пожалуйста, дорогу и лежачие полицейские», - просят селяне.

Жители Кунашака пожаловались, что в общественной муниципальной бане сделали невыносимыми условия посещения: сократили дни, увеличили стоимость помывки.