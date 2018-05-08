В Челябинской области формируют «золотой фонд» школьников-технарей

Школьники и их педагоги, отличившиеся в техническом творчестве, войдут в «золотой фонд» Челябинской области.

Списки одаренных ребят будут отправлять в министерство образования региона и местные вузы. Это позволит быстро определять кандидатов для награждения, а учебным заведениям Южного Урала присматривать для себя талантливых абитуриентов.

С инициативой формирования подобного списка выступил Дом юношеского технического творчества Челябинской области как ресурсный центр.

«Дело в том, что есть множество соревнований и конкурсов технической направленности, которые проводятся федерациями самостоятельно. В итоге информация о школьниках-победителях и их тренерах «оседает» (в лучшем случае) на сайтах федераций или конкретных учебных заведений. Наша задача - сформировать единую базу данных», - объясняет директор Дома юношеского технического творчества Челябинской области Владислав Халамов.

По его словам, данным списком министерство образования Челябинской области сможет руководствоваться при подборе кандидатов на получение различных поощрительных премий, дипломов и грамот. Особый интерес к такому списку - у высших учебных заведений.

«Победа в конкурсе технического творчества, будь то авиамоделирование или робототехника, говорит о том, что ребенок умеет работать руками, у него есть понимание основ конструирования, законов физики в действии. В вузах нам прямо говорят, что для них такие абитуриенты самые желанные, потому что хорошие баллы ЕГЭ показывают только теоретическую подкованность. Кроме того, у детей, которые с детства выступают на конкурсах, есть понимание будущей профессии и мотивация к учебе», - добавляет Владислав Халамов.

Первый список сформирован по видам технического творчества, в нем есть авиа-, судо- и автомоделирование, робототехника. В «золотой фонд» попали 67 школьников Челябинской области и их педагоги. Например, в список вошла Алиса Долгих, которая стала победительницей мирового чемпионата по судомоделированию и поставила два международных рекорда. В робототехнике отличились челябинские школьники Глеб Прислопский и Глеб Салашенко, которые в этом году впервые представили Челябинскую область на всероссийском фестивале Pro Fest в категории управления беспилотными летательными аппаратами.

Среди педагогов можно отметить Алексея Кардашина из Озерска. Когда-то он сам успешно выступал на робототехнических соревнованиях, а в этом году подготовил команду для участия в одной из самых сложных категорий AutoNet - автоматизированные автомобильные системы.

Список будет обновляться ежегодно по итогам результатов учебного года, отмечает пресс-служба Дома юношеского технического творчества Челябинской области.

Фото ДЮТТ региона