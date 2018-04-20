В Челябинской области господдержка семьям с детьми приносит плоды

В Челябинской области снижается доля первенцев в общем числе вновь появляющихся на свет младенцев. Зато женщины, у которых уже есть малыши, активно рожают вторых и третьих детей. Статистика подтверждает: меры государственной поддержки семей с несколькими детьми дают свои результаты.

«Если в 2000-м году в нашем регионе доля первенцев в общем числе родившихся составляла 63 процента, то в 2010-м снизилась до 49-ти процентов, а в 2017-м году – до 37-ми процентов», - рассказала руководитель территориального органа федеральной службы государственной статистики по Челябинской области Ольга Лосева.

По ее словам, число последующих родов в регионе, соответственно, увеличивается

«Если в 2000-м году доля вторых рождений составляла в Челябинской области 29 процентов, а третьих - шесть процентов, то в 2017-м году доля первенцев уменьшилась, а число последующих детей напротив все увеличивается», - подчеркнула Ольга Лосева.

Она отметила также, что девушки в Челябинской области сегодня не особенно торопятся с рождением своих первых малышей. В 2017-м году в сравнении с 2000-м средний возраст матери довольно заметно увеличился и составил 29 лет. Основное количество рождений первенцев приходится в нашем регионе на возрастную группу женщин 26-30-ти лет и старше.

Если говорить о родах у девочек подростков в возрасте младше 15-ти лет, то это не более 0,1 процента от общего числа рождений.

Регистрируются на Южном Урале и рождения детей у женщин старше 50-ти. Здесь, предположительно, речь идет об ЭКО и суррогатном материнстве. Такие случаи единичны. До 2009-го года и вовсе не фиксировались.